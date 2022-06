L’antenne bruxelloise des Viviers s’agrandit, pour une meilleure visibilité

Guillaume de Thier dirige depuis dix ans l’antenne bruxelloise des Viviers. Installée précédemment avenue des Volontaires en bordure du Chant d’Oiseau, sur la commune d’Etterbeek, elle a déménagé voici deux mois, toujours à Etterbeek, mais dans une belle maison de maître faisant le coin entre le boulevard Saint-Michel et la rue des Aduatiques. Particularité : elle abrite le tailleur haut de gamme Rose & Vangeluwe, qui y a gardé les 2e et 3e étages.

Le rez-de-chaussée et le premier sont désormais occupés par Les Viviers. « Nous disposons de six bureaux doubles et d’une salle de réunion, et sommes passés de 80 à 300 m2 », se félicite le directeur de l’agence. « Nous cherchions un autre endroit depuis longtemps, car nous souhaitions abandonner l’image de petite agence de quartier et avoir une plus grande visibilité, ainsi qu’une image plus haut de gamme. »