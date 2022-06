Avec ImmoPass, la maison passe au contrôle technique énergétique

Marc Opdebeeck est architecte à Bruxelles depuis plus de 30 ans. Son bureau s’appelle Modelmo et est situé à Schaerbeek. Agé de 60 ans, il a construit, et continue de le faire, beaucoup de maisons passives. Car de cette manière, dit-il, il a la sensation de contribuer à améliorer le bâti belge. « Les maisons passives consomment 15 kWh/m2/an, les maisons très basse énergie en consomment 30 et les maisons basse énergie, 60 », nous explique-t-il alors qu’il entame l’examen minutieux d’une maison située en Brabant flamand. « Utiliser les énergies renouvelables implique un changement de société. Je crains malheureusement que les gens ne soient pas prêts à vivre autrement, c’est-à-dire à entrer dans un monde de décroissance où l’on utiliserait moins de produits industriels… Le renouvelable ne sert en définitive qu’à limiter les dégâts.