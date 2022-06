Delhaize: une nouveauté pour réduire le prix de nombreux produits

Les baisses de prix seront appliquées dans tous les magasins Delhaize et également en ligne sur delhaize.be.

A partir de jeudi, Delhaize donnera naissance aux « P’tits Lions » afin de mettre en avant une gamme de 500 produits, de marque propre, à prix compétitifs. Ces produits de base afficheront une diminution de leur prix allant de 5 % à 30 %.

« Nous vivons des temps difficiles… La guerre en Ukraine provoque une crise énergétique sans précédent, les prix des matières premières s’envolent et l’inflation bat également tous les records. Plus que jamais, le budget des ménages est sous pression et leur pouvoir d’achat est en baisse », indique la chaîne de supermarchés.