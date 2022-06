Un projet de communauté d’énergie à Hannut

Sous l’impulsion des autorités européennes, de nouvelles formes de partage de l’énergie verront bientôt le jour en Wallonie. Il sera par exemple possible de partager de l’énergie renouvelable produite collectivement au sein d’un même immeuble, on encore de créer des communautés d’énergie. Celles-ci permettront à différents acteurs (particuliers, petites entreprises, entités publiques…) géographiquement proches de se rassembler en une entité au sein de laquelle ils partageront et autoconsommeront de l’énergie produite localement. Par exemple, un hall sportif équipé de panneaux photovoltaïques et produisant plus d’électricité qu’il n’en consomme pourra redistribuer et revendre cette énergie verte aux bâtiments aux alentours.