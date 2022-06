Comment investir dans les énergies renouvelables en Région wallonne?

Investir dans les énergies renouvelables est une option gagnante d’un point de vue économique et écologique, à condition toutefois de faire les bons choix… Quelles solutions adopter selon son logement ? Et à quoi être attentif ?

Face à l’augmentation des prix de l’énergie et au dérèglement climatique, de plus en plus de Belges s’intéressent aux énergies renouvelables. En témoignent notamment les carnets de commandes bien remplis des installateurs de panneaux solaires…

Mais est-ce vraiment intéressant d’investir dans les énergies renouvelables au sein de son logement ? Oui, mais pas n’importe comment, ni à n’importe quel prix ! Comme le rappelle Benjamin Wilkin, directeur de l’ASBL Energie Commune, la priorité pour faire baisser ses factures énergétiques est de consommer moins « en adaptant ses comportements et en isolant son habitation au maximum. En investissant dans l’amélioration de la performance énergétique de son bâtiment, on devient en effet moins dépendant des prix de l’énergie et l’on dispose de plus de choix en matière d’énergies renouvelables. »