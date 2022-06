Visite surprise de Leonardo DiCaprio en France

En effet, la marque de champagne a communiqué ce mardi soir sur les réseaux sociaux à propos de la venue de la star du 7e art, avec une photo prise dans la Vallée de la Marne, dans les hauteurs de Damery. On y voit l’acteur de cinéma aux côtés de Ludovic du Plessis, président de la maison Telmont.

« Nous sommes ravis d'avoir récemment accueilli l'acteur, écologiste et investisseur du champagne Telmont à Damery, révèle ainsi la maison champenoise. Leonardo soutient notre vision et notre engagement à créer le champagne biologique le plus durable et à nous concentrer sur la préservation de nos terres et de notre biodiversité. »

Selon les informations de l’Union, Leonardo DiCaprio était de passage fin mai dans la Marne. Celui-ci a d’abord visité le vignoble champenois, avant de passer la nuit à l’hôtel du Royal Champagne, à Champillon. L’acteur s’est ensuite envolé vers Cannes, pour le gala de l'AmFar, le 26 mai, événement caritatif qui se tient chaque année au cours du festival international du film.