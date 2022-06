La situation socio-économique actuelle est-elle propice à l’investissement immobilier ? Les prix des matériaux de construction n’arrêtent plus d’augmenter, ce qui est plutôt embêtant pour ceux qui envisagent de construire, et c’est pareil pour ceux qui veulent rénover. Les prix de l’énergie (gaz, électricité, mazout) ? N’en parlons pas, vu le prix des combustibles, à chaque fois qu’on passe à la pompe, on se demande si ce n’est pas de l’or qui sort du tuyau. La législation européenne en matière de durabilité et de renouvelable rend les mises aux normes des logements toujours plus aiguës. Les banques (re)deviennent très frileuses au moment d’accorder un emprunt.