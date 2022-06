Kevin Spacey, l’acteur que Hollywood a beaucoup aimé

Inculpé de quatre agressions sexuelles sur des hommes au Royaume-Uni, Kévin Spacey comparaît ce jeudi devant un tribunal de Londres. Mais avant d’être viré de la sixième saison de The House of Cards, dont il était la vedette et le producteur exécutif, ou d’être effacé numériquement et remplacé dans All the Money in the World, de Ridley Scott, suite aux accusations d’agressions sexuelles dont il fait l’objet depuis octobre 2017, Kevin Spacey a eu une vie d’acteur. Une vraie, une belle, une grande vie d’acteur, autant passionné par le théâtre que par le cinéma, pendant 35 ans. Parce qu’il le vaut bien, sur les planches, sur l’écran, son physique passe-partout doublé d’un talent indéniable lui permettant tous les possibles tel un caméléon. Dès 1988, on le repère en homme d’affaires sordide et macho vulgaire dans Working Girl, de Mike Nichols, et en gangster imprévisible dans la série Un flic dans la mafia.