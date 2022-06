Temps de jeu, réussite devant le but…: les 4 matches de juin des Diables rouges en chiffres

Les Diables rouges ont ponctué leur saison 2021-2022 par une victoire mardi soir à Varsovie contre la Pologne (0-1), grâce à un but de Michy Batshuayi, lors de la 4e journée du groupe A4 de la Ligue des Nations.

4 La Belgique a inscrit neuf buts lors des rencontres de juin. Avec deux buts et deux assists, Michy Batshuayi est impliqué dans presque 50 % des réalisations. Il est accompagné sur le podium par Tielemans (1 but, 2 assits) et Trossard (2 buts).

270 Sur les 360 minutes disputées, le temps de jeu maximum d’un Diable a été de 270 minutes. Soit trois matchs entiers pour cinq éléments : Mignolet, Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker et Tielemans. Le quintet est suivi par le duo Castagne-Batshuayi (265).

3 Eden Hazard, Leandro Trossard et Michy Batshuayi sont les trois seuls joueurs du groupe de Roberto Martinez qui ont participé aux quatre rencontres de cette fin de saison.