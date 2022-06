Golf: Adrien Dumont de Chassart, par la grande porte!

L’histoire semble se répéter, et on ne peut que s’en réjouir ! Après Thomas Pieters et Tom Detry, voilà un troisième Belge issu de l’Université de l’Illinois qui s’apprête à tutoyer les sommets du golf mondial. Et il s’est même donné l’occasion d’y entrer par la grande porte ! Âgé de 22 ans, originaire de Villers-la-Ville, Adrien Dumont de Chassart disputera dès jeudi ni plus ni moins que l’US Open, troisième Major de l’année ! Pas mal pour cet étudiant en business management qui semble avoir la tête bien sur les épaules, et un plan de carrière déjà bien établi, avec un passage vers le statut de joueur professionnel programmé pour l’année prochaine « sur le Tour américain plutôt qu’en Europe », au terme d’une dernière année universitaire, et en toute sérénité…