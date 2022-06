La BCE sort ses premières cartouches pour éviter la fragmentation financière

La Banque centrale européenne (BCE) a tenu une réunion exceptionnelle ce mercredi afin de prendre des mesures visant à éviter que des disparités importantes ne se créent au sein de la zone euro en termes de coûts d’emprunt et que certains États – les plus lourdement endettés – n’aient à payer aux marchés des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que les autres. Cette fragmentation financière est déjà partiellement en cours. Ces derniers jours, suite à la décision de la BCE de relever ses taux directeurs à partir de juillet et d’arrêter son programme de rachat de dettes souveraines, on a vu le rendement des obligations italiennes grimper. En une semaine, le taux de la dette italienne à dix ans est passé de 3,4 % à 4,18 %. L’écart – le spread – avec le bund allemand (obligation d’Etat allemande) s’est creusé de 2,4 points de pourcentage.