Attentats de Paris: face au récit écrasant des victimes, la difficile défense des accusés

Dans le box et sur les trois strapontins où se tiennent ceux qui comparaissent libres, le silence s’est fait depuis plusieurs semaines. Les quatorze accusés présents (les six autres sont présumés morts ou en détention) au procès des attentats du 13 novembre n’ont plus la parole. A l’exception des quelques mots qu’ils pourront encore exprimer avant que la cour spécialement composée entre en délibéré, dans une douzaine de jours. Pendant neuf mois, ils ont pu parler d’eux, donner leur version des faits, et décrire ou dénier leur implication dans les attaques qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis il y a près de sept ans.