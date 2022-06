Diables rouges: à cinq mois du Mondial, il y a encore du travail

Au-delà du bilan comptable (7 sur 12) et d’une qualification pour le « Final Four » qu’il sera compliqué d’aller contester aux Pays-Bas, Roberto Martinez a clairement pu tirer bon nombre d’enseignements des quatre rencontres disputées par ses joueurs en cette fin de saison 2021-2022 à rallonge. Au plan des grandes satisfactions, deux individus sortent clairement sortis du lot : Leander Dendoncker dont le repositionnement en défense centrale a marqué les esprits et surtout Youri Tielemans, auteur de deux prestations très solides à Cardiff et à Varsovie.