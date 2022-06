Canicules: «Quoi qu’on fasse, les épisodes de chaleur vont augmenter»

Cette année encore la Belgique n’échappe pas aux épisodes de fortes chaleurs. Et de plus en plus tôt. Faut-il s’attendre à ce que ces températures extrêmes deviennent la norme ? Doit-on s’y habituer ou est-il encore possible de faire marche arrière ? Explication avec Fabio d’Andrea, chercheur du CNRS au laboratoire de météorologie.

Sous l’effet du changement climatique, les épisodes de chaleur se font de plus en plus intenses et plus précoces ces dernières années. Le dernier rapport du Giec prévient d’ailleurs qu’il est « quasiment certain » qu’à l’avenir la situation n’ira pas en s’améliorant. Pour Fabio d’Andrea, chercheur du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) au laboratoire de météorologie, la solution réside dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

D’où viennent ces pics de chaleur ?