CEB: bras de fer avec la ministre Désir sur la correction des épreuves

Cette année, les directeurs et les directrices d’école ne corrigeront pas les épreuves du CEB. Les corrections, qui ont lieu à la chaîne et de manière centralisée, sont obligatoirement prises en charge par les enseignants titulaires de sixième primaire. A la demande des inspecteurs, les directions étaient appelées en renfort dans cette tâche. Un système qui était mis en place depuis des années, mais qui a été bousculé par la crise sanitaire. En 2020, le CEB a été purement et simplement annulé tandis qu’en 2021, les épreuves ont pu être corrigées à l’intérieur même des écoles par les titulaires des élèves en personne. Avec une charge de travail toujours plus importante, les directions voulaient perdurer l’expérience. En vain. Sur base d’un avis de son administration, la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), a remis en avant la nécessité de réaliser les corrections en externe pour « garantir une égalité de traitement ».