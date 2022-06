Ronny Deila est entré dans le vif du sujet au Standard

Par Ludovic Baeten et Didier Schyns

C’est avec une demi-heure de retard sur l’horaire prévu que Ronny Deila a dispensé, mercredi, son premier entraînement collectif depuis son arrivée à Liège, lundi tôt dans la matinée. C’est que le personnel du Standard, en ce compris ses responsables de département, avait été invité à rejoindre le centre d’entraînement et prendre place à même la pelouse du terrain principal pour écouter, à l’abri de regards, ce que Pierre Locht, confirmé la semaine dernière dans ses fonctions de CEO, avait à leur dire.

Un discours logiquement mobilisateur après, dans le chef de tous les employés, de longues semaines de questionnement et d’incertitude, pour lancer la première saison du club liégeois sous bannière américaine. Le nouvel homme fort de Sclessin a appelé à la mobilisation générale et à la solidarité sans laquelle rien ne sera possible, demandant à chacun une implication totale dans le projet mis en place par 777 Partners.