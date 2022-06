Coupe du monde 2022: plusieurs favoris dans le doute

Outre les Diables rouges, d’autres favoris pour le sacre au Qatar – et pas seulement la France tenante du titre – ne sortent pas indemnes de ce mois de juin.

Si vous organisez un sondage ce mois-ci pour désigner les grands favoris au sacre mondial, les probabilités sont grandes de voir le Brésil et l’Argentine se disputer la majorité des suffrages. Invaincus dans la campagne de qualification dans la zone sud-américaine, « Auriverde » et « Albiceleste » ont aussi l’avantage d’avoir échappé à la « moulinette » de la Ligue des nations. Tournée asiatique, 20 ans après le Mondial 2002 pour la Seleçao, Finalissima et Messi-day face à l’Estonie pour les Argentins, tout va bien.