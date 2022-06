Brussels Airport supprime (au moins) la moitié des vols de lundi

Alors que le suspense reste entier quant aux possibilités de grèves chez Ryanair et Brussels Airlines (lire ci-contre), c’est l’aéroport national qui s’est imposé dans l’agenda des restrictions : « En raison de la manifestation nationale à Bruxelles le 20 juin et de la grève annoncée d’une grande partie du personnel de G4S, Brussels Airport s’attend à un impact majeur sur le service à l’aéroport. Compte tenu de cette situation de force majeure, l’aéroport conseille aux passagers en partance ayant un vol le lundi 20 juin de reporter leur vol auprès de leur compagnie aérienne à une autre date. » Dans la foulée, Brussels Airlines a déjà annoncé avoir supprimé au moins la moitié de ses vols de lundi et l’aéroport de Bruxelles assure, dès à présent, que plus de la moitié des 470 vols (départs et arrivées) programmés lundi sont d’ores et déjà annulés par les différentes compagnies aériennes qui fréquentent le tarmac bruxellois.