Comment Zeb se jouent des soldes

L’enseigne de vêtement, propriété de Colruyt Group, semble enfreindre une énième fois la loi sur les soldes. Des périodes de promotion bien cadrées qui perdent de plus en plus leur saveur.

Déjà des soldes jusqu’à -50 % ». C’est ce qu’annonce fièrement sur le net et sur papier la chaîne de vêtements Zeb, propriété de Colruyt Group, tout en précisant que les « réductions (sont) valables à l’achat de minimum 2 articles » dès maintenant. Etonnant. La période officielle des soldes, qui sont très strictement réglementés, ne démarre en effet que le 1er juillet prochain. Certes, les offres conjointes ne constituent « pas des réductions de prix et sont donc autorisées, même durant la période d’attente », précise le SPF Economie. Mais avant le premier jour du mois prochain, il n’est pas question d’utiliser le fameux terme « soldes », si ce n’est pour annoncer la période de promotion bisannuelle et « à condition que cette publicité mentionne la date de début des soldes ».