Vitesse limitée, voitures de société, indexation... les propositions des experts pour préserver le pouvoir d'achat

Il était guetté, attendu. Ce mercredi, le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique (BNB), Pierre Wunsch, a présenté au gouvernement le rapport intermédiaire du groupe d’experts sur le pouvoir d’achat et la compétitivité. Pour rappel, sept économistes ont travaillé sur les mesures à prendre pour faire face à la hausse des prix de l’énergie et l’inflation. Globalement, leur inquiétude concerne davantage les entreprises que les ménages, en partie protégés par l’indexation automatique des salaires, signale-t-on au sein du gouvernement. Et cela même si des mesures complémentaires en faveur des ménages les plus défavorisés sont recommandées. Au terme de l’entrevue, les membres de la Vivaldi les ont invités à finaliser le travail pour la fin de ce mois.