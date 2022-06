Christian Burgess prolonge à l’Union Saint-Gilloise jusqu’en 2024

Le défenseur anglais a joué 66 rencontres pour l’Union depuis son arrivée et a trouvé le chemin des filets à sept reprises. « Je suis très heureux que mon avenir soit dans ce club. Je suis enthousiasmé par ce projet que j’ai rejoint ici il y a deux ans », a déclaré Burgess, cité dans le communiqué. « J’ai l’ambition de poursuivre ce projet dans les années à venir. Nous voulons nous appuyer sur le succès des saisons passées et réaliser le plus de belles choses possibles. La saison prochaine sera un nouveau défi à relever, notamment avec la Coupe d’Europe, que ce soit pour les joueurs et l’ensemble du club. »