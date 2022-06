Audrey Millet: «L’histoire du maillot de bain est politique»

Fleurant bon le monoï, les coquillages et crustacés, l’essai d’Audrey Millet Les dessous du maillot de bain, publié chez Les Pérégrines, nous plonge dans l’histoire du genre et du rapport au corps à travers l’histoire du maillot de bain. Des chants des sirènes au burkini, en passant par la démocratisation de la baignade et le développement d’une nouvelle industrie, l’historienne et ancienne styliste démontre les enjeux de pouvoir autour de ce bout de tissu : invisibilisées, les femmes se libèrent progressivement, pour mieux subir les injonctions au “summer body”.

Avant de se baigner, encore faut-il apprivoiser l’eau. Quels rapports à l’eau les humains ont-ils entretenu ?