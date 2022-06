Ecolo veut que l’Ordre de Leopold II change de nom

Ce 30 juin, au Parlement fédéral, plusieurs personnalités se verront remettre la médaille de l’Ordre de Léopold II. Cette décoration est décernée à des civils et militaires « pour services particuliers rendus au roi, en tant que témoignage de son estime personnelle ». C’est l’un des trois ordres nationaux, avec les Ordres de la Couronne et de Léopold. Les rangs leur sont communs : chevalier, officier, commandant, grand croix et grand maître.