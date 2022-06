Anne Teresa De Keersmaeker: «Ces dernières années nous ont fait expérimenter la fragilité de nos corps»

La chorégraphe est de retour avec sa compagnie Rosas pour quatre soirées au Cirque Royal. Au programme, « Mystery Sonatas », sa dernière et superbe création à partir des musiques de Biber.

Il y a quelques semaines, Anne Teresa De Keersmaeker créait Mystery Sonatas au Concertgebouw de Bruges. Une pièce époustouflante à tous niveaux : la formidable interprétation musicale d’Amandine Beyer et de son ensemble Gli Incogniti, le travail sur la lumière et la scénographie de Minna Tiikkainen, la chorégraphie d’Anne Teresa de Keersmaeker et l’interprétation magistrale de ses danseurs. Rencontre avec la chorégraphe à quelques jours de la première bruxelloise.

On reverra bientôt au Ballet des Flandres votre Mozart Concert Arias. En quoi le travail sur les sonates de Bach ou de Biber est-il différent ?