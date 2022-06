Sanctions européennes: pour la Russie, «l’Occident s’est tiré une balle dans la tête»

Parmi les sanctions prises par l’Union européenne et les Etats-Unis suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il y a la réduction des importations de gaz et de pétrole russes. Des sanctions qui n’ont pas convaincu la Chine.

Pour la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, la Chine a eu la bonne stratégie en sauvegardant ses relations avec la Russie, alors que l’Europe et les Etats-Unis ont coupé les ponts avec le pays de Poutine. « Les réserves d’énergie sont en constante augmentation. La Chine le sait et ne se tire pas une balle dans le pied, alors qu’à l’ouest de Moscou, ils se tirent une balle dans la tête », a déclaré la porte-parole aux journalistes ce mercredi. « L’Occident s’est lui-même isolé », a-t-elle affirmé.

La Russie, deuxième plus grand exportateur mondial de pétrole, après l’Arabie saoudite, est également en tête des exportations de gaz naturel. L’Union européenne a décidé de réduire sa dépendance à l’énergie russe, décision qualifiée de « suicidaire » par Mme. Zakharova. Dorénavant, les efforts diplomatiques de la Russie privilégieront les relations avec les pays asiatiques, africains et anciennement soviétiques, délaissant l’Europe et les Etats-Unis, a enfin indiqué la porte-parole.