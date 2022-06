La suppression des allocations d’insertion sans effet sur l’emploi

La suppression du droit à l’allocation d’insertion pour stimuler les moins de 21 ans à terminer leurs études secondaires et les « 25 ans et plus » à chercher du boulot avec plus de volonté… une mesure efficace ? Selon des chercheurs d’universités et haute école, c’est loin d’être le cas.

Stimuler les moins de 21 ans à terminer leurs études secondaires et les « 25 ans et plus » à chercher du boulot avec plus de volonté, telle était l’ambition de la réforme initiée par le gouvernement Michel. En 2015, la majorité « suédoise » avait ainsi décidé de supprimer le droit à l’allocation d’insertion pour ces deux catégories de demandeurs d’emploi. Ils se trouvaient dès lors privés de ressources au terme d’un stage d’une année. Efficace ? C’est la question posée par des chercheurs de l’UCLouvain, de l’UCLouvain-Saint-Louis Bruxelles et de l’UGent, dans une étude publiée ce jeudi sur le site de Regards Economiques, la revue de l’Ires (UCLouvain). Pour ce faire, ces quatre économistes ont analysé les données fournies par le VDAB et le Forem, ainsi que celles relatives à l’enseignement disponibles auprès de la Communauté flamande et la Fédération Wallonie-Bruxelles. A l’arrivée, le constat est sans appel.