Voici les six joueurs belges nommés pour le Golden Boy Award

Six joueurs belges figurent dans la liste des 100 joueurs nommés pour le Golden Boy Award, le trophée du plus grand talent de football âgé de moins de 21 ans décerné chaque année par le journal sportif italien Tuttosport.

Parmi ses six joueurs, trois évoluent en Jupiler Pro League avec Anouar Ait El Hadj (Anderlecht), Maarten Vandevoordt (Genk) et Cisse Sandra (Club de Bruges). Les trois autres joueurs belges nommés sont Jérémy Doku (Rennes), déjà nommé l’année dernière, Aster Vranckx (Wolfsburg) et Eliot Matazo (Monaco).