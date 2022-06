Pedersen gagne aussi sous le soleil

Certains coureurs détestent la chaleur à tel point qu’ils rouleraient avec un igloo sur le dos si cela leur était permis.

Mads Pedersen, au teint de rubis accablé par un soleil trop généreux étouffait ainsi dans l’enceinte réservée au protocole. On lui avait de surcroît imposé le masque. Le champion du monde du Yorkshire, où le débit d’eau était supérieur à celui des chutes du Niagara, déteste la canicule. Or, le Danois de Trek est leader du Tour de Belgique après avoir très largement dominé le sprint, et même la course, taillée pour lui en février-mars (vainqueur de Kuurne, de Gand-Wevelgem), ou éventuellement en septembre-octobre (ancien lauréat de l’Eurométropole Tour) lors de cette première étape déjà décisive du Tour de Belgique.