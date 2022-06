Les Cliniques universitaires Saint-Luc inaugurent le chantier de l’Institut Roi Albert II

Ce mercredi matin, les cliniques universitaires Saint-Luc ont inauguré le chantier de l’Institut Roi Albert II. Le bâtiment rassemblera toutes les activités en cancérologie et en hématologie des Cliniques Saint-Luc. Ce projet s’inscrit dans un programme plus large de modernisation du site.

L’inauguration du futur Institut Roi Albert II a eu lieu ce mercredi sous le patronage de Sa Majesté le Roi Albert II. Le futur bâtiment comprendra les diverses activités en cancérologie et en hématologie adulte et pédiatrique des Cliniques universitaires Saint-Luc : « Les enfants peuvent aussi être touchés par un cancer. C’est pourquoi tout un étage de l’Institut sera dédié aux services de pédiatrie. Quand ils auront grandi, ils resteront, pour certains, des personnes à risque qui auront besoin d’un suivi spécifique », explique Jean-Pascal Machiels, chef du département de cancérologie et hématologie des Cliniques universitaires.