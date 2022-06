Les négociations se poursuivent chez Brussels Airlines et Ryanair

Avant de connaître ce qui les attend, il faudra encore un peu de patience aux passagers qui ont réservé un vol chez Brussels Airlines pour la période de « la fin juin », celle qui est susceptible de voir une partie du personnel de cabine (hôtesses, stewards) et les pilotes se mettre en grève. Alors que les négociations n’évoluaient plus depuis des semaines, la direction est venue, ce mardi, avec de nouvelles propositions. Sur lesquelles le personnel est appelé à se prononcer. Une partie de celui-ci étant dans les airs, la consultation prendra quelques heures. Ce n’est donc que ce jeudi qu’on devrait connaître la position du personnel de cabine. Et ce vendredi pour connaître la position des pilotes face aux propositions qui leur ont, également été faites.

En résumé, les syndicats reprochent à la direction de faire la sourde oreille et de jouer la montre avant de mieux tenir compte du fait qu’un quart du personnel (1.000 personnes sur 4.000) a quitté la compagnie depuis la crise et que les rythmes de travail imposés sont épuisants. Pour la direction, la situation est claire : après deux années terribles liées à la pandémie du covid, Brussels Airlines ne peut se permettre de remettre en cause la convention collective qu’elle avait réussi à imposer en 2020 et qui réorganisait profondément les horaires et les rythmes de travail du personnel volant. Sans être certain, en plus, que les restrictions covid ne feront pas leur retour à la fin de l’année.