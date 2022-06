Ronny Deila, coach du Standard: «Mettre en place un jeu que les fans aiment voir quand ils se déplacent»

Le Norvégien Ronny Deila, qui dégage une belle assurance et en impose, évoque son arrivée au Standard, ses projets pour le club liégeois, sa méthodologie et ses attentes pour la saison 2022-2023.

De la passion, de l’énergie, du jeu offensif et du plaisir : ce sont les grands axes qui, à l’en croire, vont guider le travail et la méthodologie de Ronny Deila, le nouvel entraîneur du Standard. Son discours, mercredi lors de sa présentation à la presse, organisée au stade de Sclessin, a en tout cas tourné autour de ces notions, essentielles à ses yeux pour fédérer et obtenir du succès. Quoiqu’en mode séduction, comme le sont tous ceux qui débarquent, le technicien norvégien est aussi apparu très naturel, sans fard et sans artifice, à l’heure de préfacer une saison qu’il avait lancé trois heures plus tôt, à l’Académie, à la faveur de sa première séance de travail. Très fédérateur aussi.

Ronny Deila, quel est le sentiment qui vous anime ?