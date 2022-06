L’Union SG met la pression pour Mazzù, Anderlecht reste serein

La direction unioniste continue de mettre la pression sur Anderlecht et Felice Mazzù en les menaçant de les assigner devant le tribunal du travail. Quoi qu’il en soit, rien n’empêchera l’entraîneur carolo de commencer son travail au RSCA, lundi.

Alors que s’ouvrait ce mercredi au stade Marien l’opération « Union-plage », une initiative offrant aux fans unionistes la possibilité de prendre un bain de soleil au bord du terrain de leurs héros, il semble encore très loin le moment où la direction de l’USG et son homologue anderlechtoise siroteront un cocktail ensemble. À chacun son interprétation juridique du dossier. Avec une évidence : l’Union ne digère pas le départ de Felice Mazzù au parc Astrid et pense à son portefeuille autant qu’à son image tout en égratignant celle de son voisin. Au point de menacer son ancien coach à succès et son nouvel employeur de les assigner devant le tribunal du travail. Avec des arguments « en béton », assure-t-on du côté de l’Union, mais qui ne feront pas le poids devant les instances judiciaires, rétorque-t-on à Neerpede.