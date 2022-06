Pouvoir d’achat: le gouvernement doit agir, il n’a plus d’excuse

Il faudra que le fédéral trouve le bon équilibre entre l’intelligence de ces mesures et la rapidité de leur mise en œuvre

C’est presque du luxe. Le gouvernement fédéral dispose à présent de trois rapports pour lancer une nouvelle offensive en faveur de celles et ceux qui sont frappés de plein fouet par les hausses de prix de produits de première nécessité. Qu’il s’agisse de la Banque nationale, de l’OCDE, qu’on ne peut soupçonner de subir les influences politiques belgo-belges, ou du groupe de spécialistes ad hoc du gouvernement fédéral, toutes et tous préconisent des mesures qui ciblent les bonnes personnes et qui ne provoquent pas une détérioration incontrôlable du déficit budgétaire ou de la santé des entreprises.

Ce qu’il s’agit d’entreprendre, c’est donc en grande partie le contraire de ce que le gouvernement a décidé jusqu’ici en arrosant allègrement toutes les couches de la population, de celles qui en ont vraiment besoin jusqu’à celles qui ne ressentent pas ces hausses tant le pare-chocs de leurs patrimoines ou de leurs revenus est épais.