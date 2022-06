Mercato: Ishaq Abdulrazak, le premier transfert estival d’Anderlecht?

La direction anderlechtoise n’a pas voulu réagir à l’info, mais selon les médias suédois, le transfert de Ishaq Abdulrazak est en bonne voie, entre le club de l’IFK Norrköping, où il évolue, et le Sporting. Et pas pour une poignée d’euros puisqu’on évoque une somme proche des… 4 millions d’euros (!) pour la transaction concernant donc ce très jeune, et talentueux, joueur nigérian de 20 ans qui évolue au poste de milieu droit.

Petit gabarit (1,76 m) explosif, Ishaq Abdulrazak a lancé sa carrière à Norrköping qu’il a rejoint, en mai 2020, en provenance de l’Unity Academy au Nigeria. Le joueur avait été repéré deux ans auparavant par le club suédois, alors qu’il était seulement âgé de 16 ans !