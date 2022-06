Le belge Arnaud Delvenne battu en finale de Top Chef

Le candidat belge Arnaud Delvenne (brigade de Glenn Viel, nouveau membre du jury) n’a pas remporté mercredi soir la grande finale de Top Chef saison 13. Il y était opposé à Louise Bourrat (brigade d’Hélène Darroze), qui est donc la grande gagnante de cette saison. Le menu gastronomique d’exception qu’Arnaud, premier belge à accéder à la finale du concours culinaire, a réalisé pour 80 bénévoles de la Croix-Rouge et les quatre membres du jury a séduit ceux-ci mais pas suffisamment. Il y avait mis un accent belge, comme en demi-finale avec sa « pêche au thon revisitée ».

Le candidat est néanmoins satisfait de son parcours. « Si on m’avait dit un jour que j’irais en finale de Top Chef, je n’y aurais jamais cru », avoue-t-il. Une expérience qui lui a permis de rencontrer le chef Glenn Viel avec qui il a formé un duo touchant. « On ne rencontre pas des gens par hasard et chaque personne qui se met sur notre chemin nous apporte quelque chose. Je pense qu’on a su se comprendre, s’écouter dans le respect et la bienveillance ».