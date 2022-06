Le Grand Prix d’Australie de Formule 1 restera à Melbourne jusqu’en 2035

Après avoir accueilli plus de 419.000 personnes en 2022, après deux ans de privation en raison de la pandémie de Covid-19, l’édition 2023 sera, pour la première fois, riche des courses de Formule 2 et de Formule 3, des séries réservées aux jeunes talents.

« Je suis ravi que Melbourne et l’Abert Park restent au calendrier », s’est réjoui Stefano Domenicali. « La course a toujours été considérée comme l’une des préférées des fans, des pilotes et des équipes. Melbourne est une ville internationale incroyable et dynamique qui correspond parfaitement à notre sport », explique le PDG de la F1, dans un communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, le circuit de l’Albert Park va être rénové, avec une modernisation du paddock et de la voie des stands.

Sydney, l’autre grande métropole australienne, avait voulu récupérer le Grand Prix, mais c’est bien l’offre de Melbourne qui a eu les faveurs de la F1.