Jumbo-Visma, l’équipe de Wout van Aert, se retire du Tour de Suisse à cause du Covid

L’équipe Jumbo-Visma a annoncé ce jeudi matin qu’elle ne prendrait pas le départ de la 5e étape du Tour de Suisse, car elle compte plusieurs cas de Covid dans ses rangs.

La formation néerlandaise s’est toutefois voulue rassurante en vue du Tour de France, d’autant plus que ses principaux leaders (Wout van Aert, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard), n’étaient pas alignés sur ce Tour de Suisse. « Pour l’instant, cet incident n’a aucune conséquence pour les coureurs figurant sur la liste longue pour le Tour », a communiqué Jumbo-Visma. « Dans tous les cas, nous devrons attendre les prochains jours et voir ce qui se passe ensuite. »