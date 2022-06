Ronny Deila revient sur son incroyable strip-tease: «Si je dois le refaire au Standard, je ne vais pas me priver» (vidéo)

Les images ont fait le tour du monde, il apparaissait donc normal de les évoquer lors de la première rencontre avec Ronny Deila. Au moment de célébrer le titre décroché par New-York en MLS Cup, le nouvel entraîneur des Rouches fait face au public et commence à se lancer dans un strip-tease qui le voit s’effeuiller petit à petit avant de terminer en caleçon. S’ensuit, alors, une série de pompes effectuées de manière énergique, le regard rivé sur le trophée qu’il vient de remporter. Un instant croustillant, de nature à faire saliver les fans liégeois en cas de succès importants à Sclessin. « Quand je revois les images où je décide de me déshabiller, je n’ai pas vraiment envie de parler de fierté (rire). Par contre, je suis fier de ce que l’équipe a accompli au cours de la saison, c’est pourquoi j’ai refusé de flancher au moment de remplir ma part du pari. Si je dois le refaire pour une bonne raison, je peux déjà vous certifier que je ne vais pas me priver ».

Une personnalité, une vraie, qui n’a pas froid aux yeux. « Le foot est une question de plaisir et d’excitation. C’est pour cela que les gens viennent au stade. Se laisser emporter par son bonheur, c’est quelque chose d’indescriptible. Si, dans le futur, je peux avoir la chance de vivre cela avec mes joueurs, la direction et les supporters du Standard, je ne vais pas hésiter la moindre seconde. Et si certains désirent voir mon corps, ce n’est pas un problème. Pas du tout même… »

Nul doute que le Chaudron liégeois s’impatiente à l’idée de découvrir ce personnage haut en couleur, et prêt à toutes les folies pour haranguer les foules.