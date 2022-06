Romelu Lukaku de retour à l’Inter? Ce serait «imminent!»

Annoncé sur le départ de Chelsea après une petite saison, Romelu Lukaku se rapproche de plus en plus de son ancien club, l’Inter Milan.

Après une saison compliquée à Chelsea, Romelu Lukaku, qui était arrivé l’été dernier pour près de 115 millions d’euros, souhaiterait à tout prix retrouver son ancien club, l’Inter Milan, avec qui il avait été champion d’Italie. Au fil des dernières semaines, les rumeurs se sont faites de plus en plus insistantes concernant ce retour en Lombardie.

Cette semaine, le club londonien a ouvert les discussions avec la direction des Nerazzurri, et l’option privilégiée serait un prêt. Toutefois, les Blues comptent bien récupérer une partie de la somme investie pour faire venir l’ancien Anderlechtois. Ils réclament donc un prêt payant, à hauteur de 23 millions d’euros d’indemnités, en divisant le salaire du Diable rouge.

Les Milanais ne veulent cependant pas dépenser une telle somme, et ils auraient proposé une indemnité de 10 millions d’euros, en payant l’intégralité de son salaire (qui s’élèverait tout de même à 380.000 € par semaine). Si l’on en croit les révélations de Het Laatste Nieuws, confirmées par les informations de la Gazzetta dello Sport, les négociations entre les deux camps progressent très vite. L’offre et la demande ne seraient plus qu’à cinq « petits » millions d’écart. Écart qui pourrait vite être effacé si l’on en croit la une du quotidien italien, qui annonce qu’un accord est « imminent » !