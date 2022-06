Bruxelles: le trafic sera perturbé dimanche dans la capitale

La 6e édition de l’événement cycliste BXL Tour se déroulera dimanche de 07h00 à 13h00 à Bruxelles. Le parcours s’étendra de la place des Palais, où sera donné le départ, jusqu’à l’avenue du Gros tilleul, près de l’Atomium. Les organisateurs et la Ville de Bruxelles déconseillent d’utiliser la voiture en marge de la course et préconisent de lui préférer les transports en commun, car la circulation sera perturbée à ses abords.

Cela concerne notamment le boulevard du Centenaire depuis la place Saint-Lambert jusqu’au square de l’Atomium du samedi à 10h00 au dimanche à 20h00. Toujours dans un seul sens de circulation, les tunnels Tervuren et Montgomery seront fermés en direction de Tervuren et de Reyers dimanche matin. La rue et le tunnel Belliard, l’avenue de Tervuren, les boulevards du Souverain, Général Jacques, Reyers et Lambermont, les avenues Van Praet et du Parc royal, ainsi que les sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles seront également inaccessibles mais uniquement le temps du passage des coureurs cyclistes. La rue Ducale sera quant à elle fermée dès 05h00 du matin dimanche et la place des Palais dès samedi à 14h00 et jusqu’à 14h00 dimanche.

Le parcours pourra être traversé à différents endroits spécifiques. Les voitures qui stationneront le long des axes empruntés par les coureurs cyclistes seront dépannés.