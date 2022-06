Le miel, ou quand les abeilles prennent soin de nous

Pour s’occuper de ses petites protégées et vérifier l’avancement de la fabrication du miel, Agnès Beulens, apicultrice et présidente de la fédération des apiculteurs du Brabant wallon, s’est équipée d’une vareuse et d’un casque de protection. Il fait beau et chaud, les conditions sont donc optimales pour ouvrir les ruches. Depuis plus de 50 ans, elle et son mari Jan répètent les mêmes gestes plusieurs fois par an. Enfumage des abeilles pour les apaiser, brossage avec une plume d’oie pour les écarter des cadres sans les blesser, entre 60.000 et 80.000 abeilles grouillent dans ce rucher situé à Wauthier-Braine. Cette année, la récolte sera bonne. « Cela sera la troisième fois en 50 ans qu’on a la chance de pouvoir extraire trois fois du miel sur l’année », constate Agnès avec beaucoup d’enthousiasme et quelques abeilles au bout des doigts. « En 2020, lorsqu’on était tous confinés, ça a été astronomique. On a pu avoir 400 kilos de miel sur l’année. Pourquoi ?