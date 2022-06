Charles Picqué sur le possible déménagement de l’Union SG au Bempt: «Il faut que cette question soit tranchée assez vite»

L’Union est de retour au plus haut niveau du football belge. Et ce n’est évidemment pas pour déplaire à une de ses grandes figures : Charles Picqué. Fan de l’USG depuis sa plus tendre enfance, l’actuel bourgmestre de Saint-Gilles (fonction qu’il occupe depuis 1985 et qu’il s’apprête à remettre tout prochainement) en a même été le président dans les années 90, à une époque où le matricule 10 était encore loin d’avoir retrouvé son lustre d’antan. Aujourd’hui âgé de 73 ans, il suit encore avec attention l’actualité de son club de cœur. Et il en est d’ailleurs toujours le président d’Honneur. C’est dès lors tout sourire, et avec un brin de nostalgie dans la voix, que celui qui fut également ministre-président de la Région bruxelloise entre 1989 et 2013 s’est replongé dans ses souvenirs unionistes. L’occasion pour lui également de revenir sur cette saison historique. Et de se projeter vers l’avenir.