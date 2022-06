Tensions sociales chez Brussels Airlines: les pilotes et le personnel de cabine feront grève les 23, 24 et 25 juin

Les tensions persistent depuis quelques semaines entre le personnel et la direction.

Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines feront grève les 23, 24 et 25 juin, ont annoncé jeudi à la compagnie aérienne les syndicats en front commun, après avoir déposé un préavis de grève pour les stewards et hôtesses. Les pilotes en avaient déjà fait de même vendredi dernier. « J’estime que la probabilité qu’une solution soit encore trouvée est très faible », a déclaré Olivier Van Camp, du syndicat socialiste.

Ces derniers jours, la direction de Brussels Airlines avait soumis des contre-propositions aux syndicats dans le cadre de ce conflit social, avaient fait savoir mercredi les syndicats chrétien CNE et socialiste BBTK/Setca. Les représentants des travailleurs, qui devaient être consultés, ont finalement rejeté jeudi les textes qui leur ont été soumis.