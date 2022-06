Le CEO de l’Inter confirme les discussions pour un retour de Romelu Lukaku: «Il souhaite vivement revenir»

Romelu Lukaku va-t-il revenir à l’Inter Milan cet été ? Alors que la Gazzetta dello Sport annonçait ce jeudi matin que les discussions avançaient bien entre le club lombard et Chelsea, et que le retour du Diable rouge en Italie sous forme de prêt était « imminent », c’est désormais le CEO de l’Inter, Alessandro Antonello, qui a confirmé que les discussions étaient en cours.

« S’il est certain que le joueur souhaite vivement revenir, la faisabilité économique et financière du transfert doit être vérifiée et certains problèmes techniques doivent être résolus », a déclaré Antonello dans des propos relayés par Fabrizio Romano. « Nous essayerons de le faire dans les délais nécessaires. »