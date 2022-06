Lauréate du Prix Roi Baudouin, la fondation somalienne Elman Peace tient tête aux milices

Au début des années 90, Elman Ali Ahmed, ingénieur électricien, se désole des guerres à répétition qui dévastent son pays où les jeunes sont engagés dans des milices, où les armes circulent, où la vie ne vaut rien. S’adressant aux garçons, il se lance dans une action audacieuse avec pour slogan « Drop the gun, pick the pen » (laissez le fusil, prenez la plume) et il offre des possibilités d’éducation à tous ceux qui se détournent des armes. Son épouse, Fartuun Adan, se souvient encore de la longue silhouette blanche de son mari qui croyait aux vertus de la non-violence et parcourait le pays en haranguant les jeunes.