Jean-Claude Trichet: «Pour surmonter la crise, l’Europe doit construire le marché unique de l’énergie»

« Les mesures réactives prises par les pays les plus dépendants de la Russie ne suffisent pas », estime l’ancien président de la Banque centrale européenne.

La guerre en Ukraine « est une épée de Damoclès pour l’Europe », une nouvelle menace grave pour un continent qui s’est forgé au travers des conflits. Mais si les Européens y font tous face avec empathie, une vision et un esprit communs – comme c’est en partie le cas dans les domaines de la défense, de l’énergie et des technologies –, « de nouvelles bases pourraient être posées pour une Europe fédérale, qui conserverait un rôle sur la scène mondiale à moyen et à long terme », croit Jean-Claude Trichet.