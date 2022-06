La perte de cheveux, un effet insoupçonné de la pandémie

La tendance a désormais un nom : la « skinification ». Ou l’art de soigner ses cheveux comme on prend soin de sa peau (skin, en anglais). Depuis quelque temps, des pharmaciens notent une hausse de la demande pour des produits de soins capillaires. « Plus particulièrement pour les traitements anti-chute », explique Pierre-Pascal Hecq, CEO d’Universal Pharma, qui gère 31 pharmacies en Wallonie et à Bruxelles. « C’est inhabituel car ce genre de demandes survient plutôt à l’automne. » Chez Medi-Market – 58 parapharmacies et 27 pharmacies en Belgique – où le secteur des produits anti-chute de cheveux est minoritaire, on note sur l’année une croissance de 10 % sans qu’on puisse en déterminer les causes.