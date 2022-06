Tour de Slovénie: Dylan Groenewegen remporte la 2e étape devant Lionel Taminiaux

Un duo italien de la Bardiani-CSF Faizanè a pris les quatrième et cinquième places avec Filippo Fiorelli et Luca Colnaghi.

Dylan Groenewegen (BikeExchange – Jayco) a remporté la 2e étape du Tour de Slovénie (2.Pro), après 174,2 km entre Ptuj et Rogaska Slatina jeudi. Dans un sprint disputé par un groupe restreint, le Néerlandais a battu Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) et l’Allemand Pascal Ackermann (UAE Emirates).

Six coureurs ont créé l’échappée du jour : les Espagnols Carlos Canal et Marti Marquez, les Slovènes Aljaz Jarc, Vid Jeromel et Pavol Rovder ainsi que le Polonais Adam Stachowiak. Ils ont été récupérés par un peloton de quelque 40 coureurs à l’entame des 30 derniers kilomètres.

Si la journée semblait promise aux sprinteurs, la réalité s’est révélée bien différente. Le parcours, jalonné de nombreuses côtes courtes et intenses dans la finale, s’est révélé être sélectif. Piégé, Tim Merlier (Alpecin-Fenix) n’a pas pu se mêler au sprint pour la victoire malgré le travail de plusieurs équipiers.

Plus véloce que ses concurrents, Groenewegen s’est imposé assez facilement, décrochant sa 5e victoire de la saison et la 61e en carrière.

Vainqueur de l’étape inaugurale, le Polonais Rafal Majka (UAE Emirates) a conservé le maillot vert de leader.

Outre Tamininaux et Merlier, un troisième Belge est présent sur les routes slovènes dans les rangs Alpecin-Fenix en la personne de Fabio Van Den Bossche.