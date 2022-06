L’étourdissement réversible préalable de l’animal est une solution qui tient la route et qui doit être appliquée dans les abattoirs

Comme 72 % de mes concitoyens (origine : Ipsos) et comme déjà voté aux Parlements flamand et wallon, je suis favorable à l’étourdissement préalable des animaux lors de l’abattage.

Je suis vétérinaire, avec des connaissances anatomiques, neurologiques, éthologiques, hématologiques.

J’ai suivi avec effarement le glissement du débat d’une réalité objective de souffrance animale vers des arguments subjectifs, irrationnels et parfois même électoralistes.

Je suivrai avec attention les élus bruxellois qui voteront contre la proposition et j’en tirerai les conclusions quand vous solliciterez à nouveau ma voix. À lire aussi Comme ton parti, toujours tu penseras et tu voteras

Ma décision est motivée par :

– La réalité anatomique des ruminants qui ont des artères irriguant le cerveau, les carotides, plus complexes que les nôtres. En effet, si je tranche la gorge d ’un humain, qui n’a que deux carotides, la personne s’écroule instantanément, inconsciente. Cette personne va mourir, saignée à blanc, mais inconsciente parce que son cerveau n’est plus irrigué. Chez les ruminants, les carotides sont très différentes, l’irrigation du cerveau continue, même après qu’on leur a tranché la gorge. L’apport de sang continue à faire fonctionner le cerveau, jusqu’à leur mort par manque de sang. Les scientifiques savent pertinemment bien que ça peut durer de 2 à 14 minutes. Donc : de 2 à 14 minutes d’agonie en pleine conscience.

– L’étourdissement a comme seul but de rendre l’animal inconscient et insensible à la douleur. La mort sera causée bien après par la perte importante de sang. Cette saignée nécessite plusieurs minutes avant de provoquer la mort. Il est donc normal, décent, et puis-je dire, humain, que l’on provoque un état d’inconscience et d’insensibilité, pendant ces longues minutes. La saignée entraîne la mort, sur un animal inconscient, insensible, étourdi. De surcroît, l’étourdissement est réversible. Et pratiqué dans de nombreux pays, sans parler de la Flandre et la Wallonie.

– Jusqu’à plus de 50 % des carcasses dont les animaux sont abattus sans étourdissement, se retrouvent dans le circuit classique sans que le consommateur puisse le savoir. Est-ce normal ?

– L’incision doit être très profonde, jusqu’à l’os (jusqu’à la colonne cervicale). De nombreux organes doivent être sectionnés. Tous ont de nombreux nerfs et sont très sensibles. Un réflexe de vomissement se met en route dans la plaie béante. Tout cela pendant que l’animal est conscient, parce que son cerveau fonctionne à cause de l’apport sanguin qui continue.

– Le sacrificateur, pour le premier animal, a un couteau excellemment affûté. Quand il fait plusieurs sacrifices jusqu’à l’os, le couteau est moins affûté avec toutes les conséquences pour la durée de l’incision.

En un mot comme en mille, ce sont les vétérinaires qui sont présents dans les abattoirs qui évaluent cette souffrance animale ÉVITABLE. L’étourdissement réversible préalable est une solution qui tient la route et qui doit être appliquée.

Donc je vous demande avec insistance de voter oui à l’abattage avec étourdissement, comme le demandent 72 % des Belges.