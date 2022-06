Manifestation nationale du 20 juin: Bruxelles-Propreté connaîtra des perturbations

Cela pourrait avoir des conséquences sur la collecte des sacs-poubelles blancs et bleus des communes suivantes : Bruxelles (Pentagone, Canal, Louise), Forest, Ixelles, Jette (quelques rues mitoyennes avec Laeken), Laeken, Neder-over-Heembeek, Saint-Gilles, Schaerbeek (quelques rues mitoyennes avec Bruxelles Canal), Uccle et Watermael-Boitsfort (quelques rues mitoyennes avec Ixelles).

Pour la collecte des sacs verts et orange, cela ne concernera que les communes d’Uccle et de Forest et les rues mitoyennes de Forest à Saint-Gilles. Quant aux Recyparcs, la totalité ou une partie d’entre eux, sera probablement fermée ce 20 juin.